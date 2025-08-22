Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета высказался на тему развития команды

Тренер «Арсенала» Артета высказался на тему развития команды
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, каким образом его команда может стать лучше.

«Есть несколько вещей, о которых я, разумеется, не стану говорить. Что касается развития, то нужно понимать, что вместе с этим мы сохраняем то хорошее, что уже есть, осуществляем настройки и делаем то, что окажется ценным для нас, не затрачивая на это слишком много времени. Именно этим мы и занимается, хотим продолжить в подобном ключе. Вы увидите результаты этого, подобного рода развитие идёт от каждого человека. В итоге всё зависит от футболистов, нужно ставить этих игроков с определёнными качествами на определённые позиции как можно чаще, чтобы они могли проявить себя», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

