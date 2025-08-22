Тренер «Арсенала» Артета высказался на тему развития команды

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, каким образом его команда может стать лучше.

«Есть несколько вещей, о которых я, разумеется, не стану говорить. Что касается развития, то нужно понимать, что вместе с этим мы сохраняем то хорошее, что уже есть, осуществляем настройки и делаем то, что окажется ценным для нас, не затрачивая на это слишком много времени. Именно этим мы и занимается, хотим продолжить в подобном ключе. Вы увидите результаты этого, подобного рода развитие идёт от каждого человека. В итоге всё зависит от футболистов, нужно ставить этих игроков с определёнными качествами на определённые позиции как можно чаще, чтобы они могли проявить себя», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».