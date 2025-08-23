Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии 2025 года, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Игра пройдёт на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии они сыграли вничью со счётом 1:1. В 20-м туре Про-Лиги «Аль-Наср» победил «Аль-Ахли» со счётом 3:2.

По итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял третье место, а «Аль-Ахли» — пятое.

Самые большие стадионы мира: