Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Касерес рассказал об атмосфере в «Динамо» перед матчем с «Пари НН»

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопрос об атмосфере в команде перед матчем 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», который состоится 23 августа.

«Мы продолжаем усердно трудиться на тренировках, чтобы выбраться из сложившейся ситуации, и начать побеждать. Мы команда, и все должны двигаться в одном направлении», — приводит слова Касереса пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

После пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает 11-е место. В этих играх РПЛ «Динамо» один раз победило, два раза потерпело поражение и два раза разделило очки с соперниками.

