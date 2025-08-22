«Бесит, что тен Хага считают проблемой». Джака — об уходе из «Байера»

Полузащитник Гранит Джака прокомментировал свой переход из «Байера» в «Сандерленд» этим летом. Напомним, ранее агент игрока Хосе Ногера анонсировал переход футболиста в стан коллектива из АПЛ, главный тренер немецкой команды Эрик тен Хаг опроверг это, подчеркнув важность хавбека для «аспириновых». Трансфер в итоге состоялся.

«Меня бесит, что Эрика считают проблемой. Такого никогда не было, никогда! Он позвонил мне только через три-четыре недели, чтобы не беспокоить меня в отпуске. Мы с ним всё очень хорошо обсудили, он знал, что я жду интересного трансферного предложения. Возможно, он чувствовал, что потеряет меня. Но наша беседа была честной и уважительной. Под его руководством я был бы капитаном». — сказал Джака в интервью Bild.