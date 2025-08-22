Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Оренбург» не смог победить «Ахмат», игравший вдевятером с 64-й минуты

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников (Астрахань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. Матч закончился вничью — 2:2.

На первой минуте игры нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон открыл счёт. На 45-й минуте чилийский форвард оформил дубль. На 47-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва отыграл один мяч. На 56-й минуте защитник гостей Максим Сидоров сравнял счёт.

Отметим, что «Ахмат» заканчивал матч вдевятером. На пятой минуте с поля был удалён нападающий Эгаш Касинтура, а на 64-й минуте прямую красную карточку получил капитан команды Лечи Садулаев.

После этой игры в активе «Оренбурга» стало шесть очков. Команда Владимира Слишковича занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с семью очками располагается на седьмом месте.