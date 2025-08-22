Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Ахмат, результат матча 22 августа 2025, счёт 2:2, 6-й тур РПЛ 2025/2026

«Оренбург» не смог победить «Ахмат», игравший вдевятером с 64-й минуты
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников (Астрахань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. Матч закончился вничью — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

На первой минуте игры нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон открыл счёт. На 45-й минуте чилийский форвард оформил дубль. На 47-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва отыграл один мяч. На 56-й минуте защитник гостей Максим Сидоров сравнял счёт.

Отметим, что «Ахмат» заканчивал матч вдевятером. На пятой минуте с поля был удалён нападающий Эгаш Касинтура, а на 64-й минуте прямую красную карточку получил капитан команды Лечи Садулаев.

После этой игры в активе «Оренбурга» стало шесть очков. Команда Владимира Слишковича занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с семью очками располагается на седьмом месте.

Календарь РПЛ-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ-2025/2026
Материалы по теме
Осинькин ответил на вопрос, кто сильнее как тренер — Черчесов или Станкович
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android