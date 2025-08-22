Скидки
«Локомотив» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Фламенго» — Оливейра

«Локомотив» рассматривает вариант с подписанием 18-летнего полузащитника «Фламенго» Пабло Лусио. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в скором времени железнодорожники могут запросить у красно-чёрных информацию о бразильском футболисте.

С февраля нынешнего года Лусио выступает в составе команды «Фламенго» U20. В сезоне-2024/2025 полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

После пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 13 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице.

