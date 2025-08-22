Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов — об удалении Садулаева: думаю, мы не скоро увидим этого судью

Арбитр Федотов — об удалении Садулаева: думаю, мы не скоро увидим этого судью
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении судьёй Владиславом Целовальниковым нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева во втором тайме матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом». Команды сыграли вничью — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«Это ошибка. Здесь надо понимать по-судейски: это вторая красная у одной команды. Она должна быть железной, чтобы деваться было некуда. Здесь такого не было. И нет рекомендаций по таким моментам, как в своё время был у Роши и Ерохина. Конечно, это жёлтая. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то после провокации. Судья в хорошей позиции, всё видит и показывает красную за захват горла.

Я думаю, что мы не скоро увидим этого арбитра. Потому что так нельзя. Надо понимать и чувствовать. Первая красная была правильная, пускай и через VAR, а вторая… Если бы Садулаев ударил соперника, вопросов бы не было. Но за такое удалять нельзя. Арбитр должен постоянно думать, что он делает. Это провал Целовальникова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Комментарии
