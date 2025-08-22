Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Футбол Новости

Массимилиано Аллегри: «Милан» должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем году

Массимилиано Аллегри: «Милан» должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем году
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри перед матчем 1-го тура Серии А с «Кремонезе» высказался о целях своей команды в нынешнем сезоне.

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Кремонезе
Кремона
«Прощание с «Ювентусом» не было тяжёлым, потому что я ушёл с победой. Я полон энтузиазма, выполняю эту работу с большой страстью и очень счастлив. Завтра мне предстоит столкнуться с трудностью: я находился без работы в течение года и не знаю, как буду себя вести. Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо.

Дело не в том, что Аллегри тренирует, а «Милан» побеждает. Мы должны работать вместе. Я усвоил одну вещь: в больших клубах важен не тренер, а клуб в целом. Важна история клуба, которую нужно уважать, следует чувствовать ответственность за неё. Необходимо много работать, чтобы не допускать ошибок, и нужно жертвовать. Я никогда не видел, чтобы команда побеждала, не жертвуя собой. «Милан», который важнее всего, должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем году», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

