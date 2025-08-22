Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, устраивает ли штаб команды форвард Матео Кассьерра в качестве основного нападающего сине-бело-голубых в начале нынешнего сезона.

«Матео каждый сезон забивает определённое количество мячей, которого более чем достаточно для нападающего. Он становился лучшим бомбардиром РПЛ. От всех трёх нападающих, учитывая конкуренцию между ними, мы ждём лучшие качества в завершении и работе на команду», — приводит слова Тимощука Metaratings.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Кассьерра принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя голами.

Колумбийский нападающий перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. За этот период он сыграл 117 матчей во всех соревнованиях, где забил 47 голов и сделал 21 ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

