Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимощук объяснил причины регулярной игры Кассьерры в стартовом составе «Зенита»

Тимощук объяснил причины регулярной игры Кассьерры в стартовом составе «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, устраивает ли штаб команды форвард Матео Кассьерра в качестве основного нападающего сине-бело-голубых в начале нынешнего сезона.

«Матео каждый сезон забивает определённое количество мячей, которого более чем достаточно для нападающего. Он становился лучшим бомбардиром РПЛ. От всех трёх нападающих, учитывая конкуренцию между ними, мы ждём лучшие качества в завершении и работе на команду», — приводит слова Тимощука Metaratings.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Кассьерра принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя голами.

Колумбийский нападающий перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. За этот период он сыграл 117 матчей во всех соревнованиях, где забил 47 голов и сделал 21 ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Несусветная глупость!» В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Кассьерры в «Севилью»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android