Выставленный на трансфер Рабьо был предложен «Манчестер Юнайтед» — Романо

«Манчестер Юнайтед» могут предложить подписать 30-летнего полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо, которого французская команда выставила на трансфер после конфликта с одноклубником Джонатаном Роу. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, «Марсель» оценивает футболиста в € 15-20 млн. Помимо «красных дьяволов», Рабьо может быть предложен многим другим клубам. Однако на текущий момент ситуация остаётся неопределённой.

Рабьо выступает в составе «Марселя» с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

