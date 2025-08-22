«Бавария» — «РБ Лейпциг»: стартовые составы команд на матч Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 августа, состоится матч 1-го тура Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Та, Киммих, Гнабри, Горецка, Кейн, Диас, Олисе, Лаймер, Станишич.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Бакайоко, Симонс, Опенда, Зайвальд, Баку, Раум, Люкеба, Шлагер, Диоманде.

Ранее «Бавария» переиграла «Штутгарт» (2:1) в матче за Суперкубок Германии — 2025 и завоевала данный трофей.

В 15-м туре прошлого розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы разгромили «быков» со счётом 5:1, в 32-м туре команды не выявили победителя — 3:3.