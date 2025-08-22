Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трамп объявил дату и место проведения жеребьёвки чемпионата мира 2026 года

Трамп объявил дату и место проведения жеребьёвки чемпионата мира 2026 года
Комментарии

Президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря и пройдёт в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Трамп проинформировал об этом в специальном обращении из Овального кабинета.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В соревновании примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Материалы по теме
Путин и Трамп встречаются уже на этой неделе. Куда успевают заявиться команды из России?
Путин и Трамп встречаются уже на этой неделе. Куда успевают заявиться команды из России?

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android