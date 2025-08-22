Трамп объявил дату и место проведения жеребьёвки чемпионата мира 2026 года

Президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря и пройдёт в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Трамп проинформировал об этом в специальном обращении из Овального кабинета.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В соревновании примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Самые большие стадионы мира: