Форвард «Динамо» Тюкавин: последнюю неделю тренируюсь полноценно с командой

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём восстановлении. Напомним, футболист получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре чемпионата России — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Восстановление проходит хорошо. Последнюю неделю тренируюсь полноценно с командой, делаю все упражнения. Очень рад, очень скучал. Так что в скором времени надеюсь, что болельщики увидят меня на поле. Благодарен каждому на этом этапе, кто мне помогал, кто меня восстанавливал, начиная от реабилитологов и докторов, заканчивая моей семьей, которая каждый день была со мной.

Самый тяжёлый этап, наверное, первый месяц, когда нужно было добиться нужного угла ноги, всякие нюансы. Потом как‑то быстро время пролетело, и в последние два месяца тоже непростой этап был. Тяжёлая работа пошла, можно сказать, сборы полноценные. Я жил с командой. И вот готовлюсь, чтобы в скором времени появиться на поле.

Сейчас такое же рвение, хочется выйти на поле, как и в детстве, когда приходил на стадион в Химках, где ещё «Динамо» играло. Я ездил на каждую игру, старался не пропускать, так что сейчас, понятно, я на каждой игре. Хочется выйти и помочь команде. Для меня это такой, можно сказать, тяжёлый этап. Впервые такое в карьере, когда я пропускаю очень много времени, не появляюсь на поле. Мне не то что непривычно, а как‑то не по себе. Когда сидишь, с трибуны смотришь, хочешь помочь команде, но понимаешь, что в данную минуту нереально это сделать», — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

Форвард выступает за «Динамо» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.

После пяти матчей подопечные Валерия Карпина занимают 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков.