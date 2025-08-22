Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Футбол

Тренер «Зенита» Тимощук высказался о текущей форме Жерсона и Луиса Энрике

Тренер «Зенита» Тимощук высказался о текущей форме Жерсона и Луиса Энрике
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о текущей форме новичка санкт-петербургского «Зенита» Жерсона и вингера команды Луиса Энрике.

«У Луиса Энрике была травма, он пропустил часть встреч. Жерсон приехал с клубного чемпионата мира, и мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате. Ему нужно время, чтобы вернуться в свои кондиции. Мы стараемся максимально использовать их в матчах и тренировочном процессе, поэтому сделаем всё, чтобы как можно быстрее вернуть их в лучшее состояние», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Жерсон, перешедший в клуб нынешним летом из «Фламенго», провёл за «Зенит» пять матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Луис Энрике в текущем сезоне принял участие в трёх встречах, где отдал одну результативную передачу.

Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Сергея Семака шесть очков.

