Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Трамп заявил, что может пригласить Путина на ЧМ-2026 по футболу в США

Трамп заявил, что может пригласить Путина на ЧМ-2026 по футболу в США
Во время выступления в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на грядущий чемпионат мира 2026 года. При этом политический деятель добавил, что это зависит от того, «как будут развиваться события». Трамп показал его фотографию с Путиным, сделанную на встрече президентов в Аляске.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В соревновании примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

