«Борнмут» хочет усилиться защитником «Челси» Дисаси — Тавольери

Защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси может перейти в «Борнмут». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X.

Этим летом команду из Дорсета покинули защитники Дин Хёйсен и Илья Забарный, «вишни» хотят восполнить эти потери, футболист «синих», по мнению клуба, мог бы помочь коллективу справиться с этим.

Вторую половину прошедшего сезона защитник провёл в «Астон Вилле» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.