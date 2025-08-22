Черчесов ответил, что сказал игрокам «Ахмата» в перерыве игры с «Оренбургом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил, что он сказал футболистам команды в перерыве матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2). После первого тайма грозненский клуб уступал со счётом 0:2, играя вдесятером с пятой минуты. Во втором тайме команда Черчесова забила два гола.

– Что вы сказали своим игрокам в раздевалке, что им удалось переломить игру во втором тайме?

– Счёт 2:0, они это видели и знали, что сыграли не так. Задача тренера – найти тактические решения, подобрать правильные слова и настроить игроков на второй тайм. Мы это и сделали, а футболисты это услышали. Не было, крика, шума, а только деловой разговор. Бутылки все на месте, никто ничего не разбил.

– Сидоров сказал, что произошло что‑то сверхъестественное. Что вы можете сказать?

– Это для него сверхъестественное, а для меня – нормальное. Вдесятером мы забили два мяча, вдевятером смогли отстоять. Мы же не в хоккей играем, там, наверное, тяжело играть «5 на 4». А в футболе есть вещи, которые позволяют команде в меньшинстве добиваться результата. Сегодня мы не добились того, чего хотели, но считайте, что ничья — это победа.

Вы видите окончательный результат, а я вижу целостную игру. Я поздравил игроков с этим результатом, но всё остальное мы обговорим позже. Доводить до двух пропущенных голов непозволительно, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

