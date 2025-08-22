Бубнов ответил, на сколько процентов сейчас играет «Краснодар» от своего максимума

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями об игре «Краснодара» на старте нынешнего сезона. «Быки» находятся на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков после пяти матчей.

— Вот на сколько в процентах, как вы думаете, сейчас выглядит «Краснодар»?

— Вот Бесков, когда нам пихал, он всегда сообщал, как ты говоришь, «в процентном отношении», на каком [уровне] мы играем от своего потенциала и максимума. Я думаю, они – процентов на 70.

— То есть вы думаете, что они ещё процентов на 30 могут прибавить?

— Должны прибавлять. У них ресурс есть. Не на полной скорости играют, и у них разные таймы. Они от первой до последней минуты не играют на высокой скорости. Не надо всю игру играть, тем более с аутсайдерами, но в игре с сильными клубами вы должны играть от первой до последней минуты, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».