«Я впервые видел подобное». Де Дзерби высказался о драке Рабьо и Роу

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о конфликте между полузащитниками Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу в раздевалке команды после поражения в матче с «Ренном» (0:1).

«Если на рабочем месте два сотрудника, например, два официанта, два юриста бьют друг друга, словно в английском пабе, ссорятся на глазах у спортивного директора, тренера, а партнёр по команде падает на землю, потому что потерял сознание, что должен делать клуб или работодатель? В этом случае есть два решения: либо снятие с должности, либо увольнение.

Я общался с руководством клуба, чтобы в понедельник сообщить о нашем чётком решении: исключить этих двух игроков из состава и посмотреть, будет ли какое-либо сожаление с их стороны. В футбольном клубе, как и везде, должна быть иерархия, которая заключается в том, что клуб обязан быть превыше всего, в том числе и меня. Футболисты должны знать: перед ними тренер, а перед тренером — клуб.

Это была настоящая драка, в которой охранникам клуба пришлось разнимать игроков. Я впервые видел подобное. Меня это не возмущает, ведь я с улицы и привык к таким вещам, но видеть, что телохранители клуба, которые обычно должны защищать нас от других людей, были вынуждены защищать нас от самих себя...» — приводит слова Де Дзерби RMC Sport.