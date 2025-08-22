Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Ловчев рассказал, сколько времени нужно дать Карпину в «Динамо», чтобы построить команду

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что главному тренеру московского «Динамо» Валерию Карпину нужно дать время на исправление нынешней ситуации в клубе.

— Дайте вы тренеру немного времени! Когда‑то человек, которого все болельщики «Спартака» и многие другие считают великим, Константин Иванович Бесков, сказал: «Мне нужно полгода для того, чтобы создать команду». Поэтому даже при том, что Карпин взял уже сложившуюся команду, ему нужно время.

— Карпину полгода хватит?
— Хватит! У него хорошие игроки, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Специалист возглавил команду этим летом. По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.

