Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 22 августа, календарь, таблица

В пятницу, 22 августа, состоялся один матч в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча чемпионата России 22 августа:

«Оренбург» – «Ахмат» — 2:2.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, в активе которого 11 очков. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (3).

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.

Самые титулованные футбольные клубы России: