Созин: Черчесов — лучший в игре с «Оренбургом». Так «Ахмат» не играл несколько лет

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ахматом» (2:2). После первого тайма грозненский клуб уступал со счётом 0:2, играя вдесятером с пятой минуты. Во втором тайме команда Станислава Черчесова забила два гола.

«После каждого матча РПЛ принято выбирать лучшего футболиста встречи: там и приз вручают, и эксперты с комментаторами по теме высказываются. Если бы мне надо было выбрать лучшего после игры «Оренбурга» и «Ахмата», то я бы назвал Станислава Черчесова.

Пока в одни клубы тренеры приходят перед сезоном, но после пяти туров на игру этих команд смотреть невозможно, в других при новых тренерах футболисты просто летят. Посмотрите на ЦСКА при Челестини – это просто феерия. И так не только там: Черчесов пришёл в «Ахмат» вообще по ходу сезона, но команда отыгрывается с 0:2, играя вдесятером и вдевятером. Хотя второе удаление, мягко говоря, очень спорное. И уже три матча РПЛ подряд не уступает.

«Ахмат» сейчас играет и бьётся так, как не играл несколько лет. А матч с «Оренбургом» вызывает огромный ажиотаж и обсуждения. И вот это, а также то, что случилось с ЦСКА в новом сезоне, показывает, что значит получить тренера, который даёт результат», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Самые титулованные футбольные клубы России: