«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Олисе вывел мюнхенцев вперёд на 27-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Бундеслиги, в котором играют мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия). На данный момент счёт 1:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд.

Ранее «Бавария» переиграла «Штутгарт» (2:1) в матче за Суперкубок Германии — 2025 и завоевала данный трофей.

В 15-м туре прошлого розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы разгромили «быков» со счётом 5:1, в 32-м туре команды не выявили победителя — 3:3.