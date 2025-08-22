«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Олисе вывел мюнхенцев вперёд на 27-й минуте
В эти минуты идёт матч 1-го тура Бундеслиги, в котором играют мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия). На данный момент счёт 1:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
4 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27' 2:0 Диас – 32' 3:0 Олисе – 42' 4:0 Кейн – 64'
На 27-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд.
Ранее «Бавария» переиграла «Штутгарт» (2:1) в матче за Суперкубок Германии — 2025 и завоевала данный трофей.
В 15-м туре прошлого розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы разгромили «быков» со счётом 5:1, в 32-м туре команды не выявили победителя — 3:3.
