Черчесов: видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем с «Оренбургом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 6-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

— Не понравилось, как мы вошли в игру. Видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем. В перерыве нам удалось сделать изменения в тактике и психологии. 2:2 – молодцы, что вдесятером отыграли два мяча, а вдевятером – отстояли.

— Что скажете по поводу судейства в этой игре?

— Вопрос не ко мне. У судей есть свой начальник. Я же отвечаю за всё, что делает на поле моя команда.

— Какие слова сказали в перерыве?

— Это останется в раздевалке. Но скажу, что бутылки не летали. При 0:2 надо не орать, а менять некоторые вещи. Молодцы, что ребята вышли из этой ситуации. Всё остальное обговорим по прилёте домой.

— Как бы вообще охарактеризовали то, что команде удалось выйти из этой ситуации?

— Мы работаем. Некоторые вещи делаем, есть психологическая работа. Хорошо, что ребята до конца верили в себя, слушали и сделали, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».