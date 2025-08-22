Скидки
Главная Футбол Новости

Черчесов: видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем с «Оренбургом»

Черчесов: видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 6-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

— Не понравилось, как мы вошли в игру. Видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем. В перерыве нам удалось сделать изменения в тактике и психологии. 2:2 – молодцы, что вдесятером отыграли два мяча, а вдевятером – отстояли.

— Что скажете по поводу судейства в этой игре?
— Вопрос не ко мне. У судей есть свой начальник. Я же отвечаю за всё, что делает на поле моя команда.

— Какие слова сказали в перерыве?
— Это останется в раздевалке. Но скажу, что бутылки не летали. При 0:2 надо не орать, а менять некоторые вещи. Молодцы, что ребята вышли из этой ситуации. Всё остальное обговорим по прилёте домой.

— Как бы вообще охарактеризовали то, что команде удалось выйти из этой ситуации?
— Мы работаем. Некоторые вещи делаем, есть психологическая работа. Хорошо, что ребята до конца верили в себя, слушали и сделали, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

