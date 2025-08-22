«Браво, «Ахмат». Тренер «Оренбурга» Слишкович прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал ничью в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2). Грозненцы уступали по ходу встречи в два мяча, а также заканчивали игру вдевятером.

«Браво, «Ахмат». Браво игрокам, тренеру. Они показали моим игрокам, как надо верить, как надо играть. Потому что футбол не заканчивается после первого тайма. У мяча есть душа. И он наградит тебя, когда ты серьёзно относишься к игре, к своей работе.

Я в перерыве говорил, что такое может случиться. Я знал, что игра не закончилась. И мяч нас наказал. Честно говоря, если бы мы каким‑то чудом выиграли, это было бы очень незаслуженно. Это школа для моих игроков. Я сказал им об этом в раздевалке, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Оренбурга» стало шесть очков. Команда Владимира Слишковича занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с семью очками располагается на седьмом месте.