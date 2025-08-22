ЭСК: арбитр верно удалил Дугласа Сантоса в матче РПЛ «Спартак» — «Зенит»
Заседание экспертно-судейской комиссии РФС признало верным решение главного арбитра матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2) Артёма Чистякова удалить с поля защитника гостей Дугласа Сантоса. Эпизод произошёл на 51-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности», — написано на официальном сайте РФС.
Напомним, футболист «Зенита» получил первую жёлтую карточку на 43-й минуте.
