ЭСК: арбитр верно удалил Дугласа Сантоса в матче РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Заседание экспертно-судейской комиссии РФС признало верным решение главного арбитра матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2) Артёма Чистякова удалить с поля защитника гостей Дугласа Сантоса. Эпизод произошёл на 51-й минуте.

«Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности», — написано на официальном сайте РФС.

Напомним, футболист «Зенита» получил первую жёлтую карточку на 43-й минуте.

