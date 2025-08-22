ЭСК признала неверными два решения Левникова в пользу «Динамо» в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала неверными два решения главного судьи матча 5-го тура Мир РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА Кирилла Левникова. По мнению комиссии, арбитр ошибочно не удалил с поля вратаря бело-голубых Игоря Лещука в эпизоде, произошедшем на 47-й минуте игры, а также ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля на 54-й минуте.

«Вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади и совершив контакт со стопой соперника. С учётом высокой скорости нападающего данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. VAR должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации», — говорится в заявлении о первом моменте на официальном сайте РФС.

«Игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим «ЦСКА» Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти», — говорится в решении по второму эпизоду.