Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК признала неверными два решения Левникова в пользу «Динамо» в матче с ЦСКА

ЭСК признала неверными два решения Левникова в пользу «Динамо» в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала неверными два решения главного судьи матча 5-го тура Мир РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА Кирилла Левникова. По мнению комиссии, арбитр ошибочно не удалил с поля вратаря бело-голубых Игоря Лещука в эпизоде, произошедшем на 47-й минуте игры, а также ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля на 54-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади и совершив контакт со стопой соперника. С учётом высокой скорости нападающего данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. VAR должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации», — говорится в заявлении о первом моменте на официальном сайте РФС.

«Игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим «ЦСКА» Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти», — говорится в решении по второму эпизоду.

Комментарии
