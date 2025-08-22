Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
ЭСК РФС посчитала верным решение отменить гол махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН»

ЭСК РФС посчитала верным решение отменить гол махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращения махачкалинского «Динамо» с просьбой оценить решения арбитра Инала Танашева в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:2). Вопросы вызвали эпизоды с отменой гола «Динамо» на 36-й минуте и с неудалением игрока «Пари НН» Эдгардо Фариньи на 44-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

«Игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг совершил наказуемый контакт рукой с мячом. В результате этого мяч остался под контролем «Динамо» и команда начала атаку, которая завершилась взятием ворот «Пари НН». VAR правильно вмешался, пригласив судью к монитору, чтобы посмотреть фол в атакующей фазе «Динамо». Гол был правильно отменён.

Нарушение правил со стороны Эдгардо Фариньи против игрока «Динамо» Гамида Агаларова не является очевидным лишением соперника явной возможности забить гол. Нападающий бьёт по мячу, который набирает скорость, в связи с этим у нападающего нет полноценного контроля мяча. Направление движения мяча и позиция защитника «Пари НН» Виктора Александрова позволяли потенциально вступить в единоборство с нападающим «Динамо», если бы против него не были нарушены правила игры», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

«Выиграть чемпионство». Новички-легионеры «Пари НН» назвали цели на сезон-2025/2026
