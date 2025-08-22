ЭСК: судья верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в концовке матча со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2) Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота сине-бело-голубых. Эпизод произошёл на 85-й минуте.

«Игрок «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчётливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Мантуан совершил наказуемый контакт по неосторожности с ногой соперника, который повлиял на дальнейшее движение нападающего», — написано на официальном сайте РФС.

