Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Олисе оформил дубль на 42-й минуте

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Олисе оформил дубль на 42-й минуте
Аудио-версия:
В эти минуты идёт матч 1-го тура Бундеслиги, в котором играют мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия). На данный момент счёт 3:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
4 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27'     2:0 Диас – 32'     3:0 Олисе – 42'     4:0 Кейн – 64'    

На 42-й минуте Олисе оформил дубль. Ранее, на 27-й минуте, Майкл Олисе открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. Луис Диас на 32-й минуте удвоил преимущество «Баварии».

В своей предыдущей игре «Бавария» переиграла «Штутгарт» (2:1) в матче за Суперкубок Германии — 2025 и завоевала данный трофей.

В 15-м туре прошлого розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы разгромили «быков» со счётом 5:1, в 32-м туре команды не выявили победителя — 3:3.

