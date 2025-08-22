«Спартак» на выезде разгромил «Зенит» в матче 19-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 19-го тура Winline Суперлиги сезона-2025, в котором встречались «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Наиля Хасанова. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Победу со счётом 4:1 праздновали футболистки красно-белых.

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличилась нападающая «Спартака» Наталья Машина. На 26-й минуте защитник Алина Мягкова дальним ударом удвоила преимущество гостей. Спустя две минуты игрок «Зенита» Беатрис Гомес сократила отставание своей команды. На 43-й минуте Тияна Филипович забила третий мяч в ворота хозяев. На 61-й минуте Машина оформила дубль.

После этой победы в активе «Спартака» стало 45 очков. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. «Зенит» с 41 очком находится на третьей строчке.