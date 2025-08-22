Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Спартак, результат матча 22 августа 2025, счёт 1:4, 19-й тур женской Суперлиги 2025

«Спартак» на выезде разгромил «Зенит» в матче 19-го тура женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Winline Суперлиги сезона-2025, в котором встречались «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Наиля Хасанова. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Победу со счётом 4:1 праздновали футболистки красно-белых.

Россия — Суперлига (ж) . 19-й тур
22 августа 2025, пятница. 20:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Спартак (ж)
Москва
0:1 Машина – 10'     0:2 Мягкова – 26'     1:2 Гомес – 28'     1:3 Филипович – 42'     1:4 Машина – 61'    

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличилась нападающая «Спартака» Наталья Машина. На 26-й минуте защитник Алина Мягкова дальним ударом удвоила преимущество гостей. Спустя две минуты игрок «Зенита» Беатрис Гомес сократила отставание своей команды. На 43-й минуте Тияна Филипович забила третий мяч в ворота хозяев. На 61-й минуте Машина оформила дубль.

После этой победы в активе «Спартака» стало 45 очков. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. «Зенит» с 41 очком находится на третьей строчке.

Календарь женской Суперлиги - 2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2025
Материалы по теме
Официально
Алиша Леманн перешла из «Ювентуса» в «Комо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android