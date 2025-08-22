Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Дуарте добился прогресса в переговорах о переходе в «Сантос» — Баррос

Игрок «Спартака» Дуарте добился прогресса в переговорах о переходе в «Сантос» — Баррос
Комментарии

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте ведёт переговоры о переходе в «Сантос». Об этом сообщает журналист Лукас Баррос на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский клуб добился прогресса в переговорах с футболистом и стремится заключить соглашение с ним в ближайшие дни.

Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» зимой 2023 года. За этот период защитник принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Алексис Дуарте близок к уходу из «Спартака» — журналист Бронсе

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android