Игрок «Спартака» Дуарте добился прогресса в переговорах о переходе в «Сантос» — Баррос

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте ведёт переговоры о переходе в «Сантос». Об этом сообщает журналист Лукас Баррос на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский клуб добился прогресса в переговорах с футболистом и стремится заключить соглашение с ним в ближайшие дни.

Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» зимой 2023 года. За этот период защитник принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

