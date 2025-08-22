Скидки
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Де Дзерби ответил матери Рабьо, раскритиковавшей «Марсель» после решения о продаже игрока

Де Дзерби ответил матери Рабьо, раскритиковавшей «Марсель» после решения о продаже игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби отреагировал на слова Вероники Рабьо, агента и матери полузащитника французской команды Адриена Рабьо, подвергшей критике клуб из-за его решения выставить на трансфер футболиста после стычки с одноклубником Джонатаном Роу. Инцидент произошёл после поражения «Марселя» в матче с «Ренном» (0:1).

Франция — Лига 1 . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Блас – 90+1'    
Удаления: Аит Будлал – 31' / нет

«В окружении Рабью говорят неправду. Его мать забыла две вещи: во-первых, я сделал его капитаном во встрече с «ПСЖ». Во-вторых, в течение года я уделял её сыну больше внимания, чем своему собственному. Это справедливое решение. Свой характер нужно показывать на поле, но не на партнёрах по команде. Никто не должен ставить себя выше клуба», — приводит слова Де Дзерби журналист Андрес Рамос на своей странице в социальной сети X.

Самые скандальные футболисты в истории:

Новости. Футбол
