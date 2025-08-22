Скидки
Защитник Алекс Морено перешёл из «Астон Виллы» в «Жирону»

Комментарии

Защитник Алекс Морено пополнил состав «Жироны», перейдя из «Астон Виллы». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.

Морено является воспитанником «Барселоны». На взрослом уровне он также выступал за «Мальорку», «Райо Вальекано», «Бетис» и другие команды. Права на игрока принадлежали «Астон Вилле» с 2023 года, в прошлом сезоне на правах аренды Морено защищал цвета «Ноттингем Форест».

В 19 матчах прошедшего сезона защитник отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Морено составляет € 7 млн.

