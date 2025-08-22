«Всё правильно делают на протяжении 20 лет». Тренер ЦСКА Нойя сравнил Акинфеева с Роналду

Тренер ЦСКА по физподготовке Хавьер Нойя сравнил уровень профессионализма голкипера армейцев Игоря Акинфеева с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а также рассказал о восстановлении 39-летнего вратаря. Ранее Нойя работал в «Спартаке» и «Рубине».

«Во‑первых, это уровень профессионализма. Это человек, который следит и думает о футболе. Акинфеев – как Роналду: с детства у них есть такие привычки, которые позволяют им играть долго, потому что они профилактикой занимаются, кушают правильно, отдыхают. Всё правильно делают на протяжении 20 лет. И потом, конечно, это уровень, когда он играет с запасом, потому что на две головы выше всех. Сейчас потерял в форме, потому что стал старше, но всё равно он сильнее. У него есть индивидуальная программа, он выполняет всё и следит за всем очень сильно.

У него очень сильная нагрузка на поле. Мы даём ему больше восстанавливаться, не нагружаем на тренировках. Для нас важно, чтобы он был в хорошем состоянии на играх. Мы понимаем, что ему почти 40 лет, и такую нагрузку, как другие вратари, он не может получать. Поэтому у него есть индивидуальная программа тренировочного процесса», — рассказал Нойя в эфире «Матч ТВ».

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету экс-голкипера сборной России шесть матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил четыре мяча.