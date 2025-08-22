Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Палмер из-за повреждения был заменён перед матчем «Челси» с «Вест Хэмом» в АПЛ

Палмер из-за повреждения был заменён перед матчем «Челси» с «Вест Хэмом» в АПЛ
«Челси» на официальном сайте проинформировал о замене атакующего полузащитника Коула Палмера в составе команды перед матчем 1-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». Вместо него на поле с первых минут вышел нападающий Эстевао Виллиан. Встреча проходит в эти минуты, «Челси» выигрывает со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Перерыв
1 : 3
Челси
Лондон
1:0 Пакета – 6'     1:1 Педро – 15'     1:2 Нету – 23'     1:3 Фернандес – 34'    

Как сообщает Sky Sports, английский футболист получил повреждение на разминке перед игрой. Палмер остался наблюдать за матчем на скамейке запасных.

Полузащитник перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В минувшем сезоне Палмер принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

