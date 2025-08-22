Аллегри: мы не начинаем с преимущества только потому, что называемся «Миланом»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о фаворитах нового сезона итальянской Серии А. В матче 1-го тура «россонери» встретятся с «Кремонезе». Игра состоится 23 августа.

«Каким должен быть «Милан»? Я хочу команду, которая играет с уважением ко всем соперникам. Мы не начинаем с преимущества только потому, что называемся «Миланом». Скудетто? Фаворитом обычно становится тот, кто выиграл предыдущий сезон. В этом году много команд борются за первые четыре места, и, очевидно, мы в их числе», — приводит слова Аллегри pazzidifanta.com.

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал «Наполи» (82 очка), второе место занял «Интер» (81 очко), а третье — «Аталанта» (74 очка).