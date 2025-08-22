Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Аллегри: мы не начинаем с преимущества только потому, что называемся «Миланом»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о фаворитах нового сезона итальянской Серии А. В матче 1-го тура «россонери» встретятся с «Кремонезе». Игра состоится 23 августа.

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Кремонезе
Кремона
«Каким должен быть «Милан»? Я хочу команду, которая играет с уважением ко всем соперникам. Мы не начинаем с преимущества только потому, что называемся «Миланом». Скудетто? Фаворитом обычно становится тот, кто выиграл предыдущий сезон. В этом году много команд борются за первые четыре места, и, очевидно, мы в их числе», — приводит слова Аллегри pazzidifanta.com.

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал «Наполи» (82 очка), второе место занял «Интер» (81 очко), а третье — «Аталанта» (74 очка).

Массимилиано Аллегри: «Милан» должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем году
