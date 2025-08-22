Тренер «Милана» Аллегри оценил работу клуба на трансферном рынке

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил работу клуба на трансферном рынке. В текущее летнее окно состав «россонери» пополнили шестеро новичков, а более 10 футболистов покинули команду.

«Трансферный рынок? Клуб проделал отличную работу как с точки зрения приобретения, так и с точки зрения ухода игроков. Мы все согласны с целями», — приводит слова Аллегри pazzidifanta.com.

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал «Наполи», набравший 82 очка. Второе место занял миланский «Интер». В активе команды 81 очко. На третьем месте – «Аталанта» (74 очка). «Милан» завершил сезон итальянской Серии А на восьмой строчке.