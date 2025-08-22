Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» объявил о переходе Диуфа из «Ланса», вероятная сумма трансфера — € 25 млн

«Интер» объявил о переходе Диуфа из «Ланса», вероятная сумма трансфера — € 25 млн
Комментарии

«Интер» на официальном сайте объявил о трансфере центрального полузащитника Анди Диуфа из «Ланса».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, 22-летний футболист подписал с «нерадзурри» контракт, рассчитанный на пять лет. Итальянский гранд заплатил € 25 млн за трансфер Диуфа.

Полузащитник выступал в составе «Ланса» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Диуф принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Интер» в шаге от покупки полузащитника Диуфа из «Ланса» за € 20+5 млн — GdS

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android