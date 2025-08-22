«Интер» объявил о переходе Диуфа из «Ланса», вероятная сумма трансфера — € 25 млн

«Интер» на официальном сайте объявил о трансфере центрального полузащитника Анди Диуфа из «Ланса».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, 22-летний футболист подписал с «нерадзурри» контракт, рассчитанный на пять лет. Итальянский гранд заплатил € 25 млн за трансфер Диуфа.

Полузащитник выступал в составе «Ланса» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Диуф принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

