Трамп попросил президента ФИФА оставить себе кубок чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп захотел оставить себе трофей чемпионата мира во время встречи в Овальном кабинете Белого дома с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который продемонстрировал кубок политическому деятелю.

Инфантино: Только президенту ФИФА, президенту страны-хозяйки и самим победителям позволено его касаться. Потому что Кубок — он только и исключительно предназначен для победителей! И поскольку вы по натуре своей победитель, вам также позволено его коснуться. Видите, какой он тяжёлый?

Трамп: Ага.

Инфантино: В последний раз его поднимал аргентинец Месси. И вот он здесь, в Овальном кабинете.

Трамп: А можно я оставлю его себе?

