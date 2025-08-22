Скидки
Бавария — РБ Лейпциг, результат матча 22 августа 2025, счёт 6:0, 1-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» забила шесть голов «Лейпцигу», Кейн оформил хет-трик
Окончен матч 1-го тура Бундеслиги, в котором играли мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу мюнхенцев. Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия).

Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27'     2:0 Диас – 32'     3:0 Олисе – 42'     4:0 Кейн – 64'     5:0 Кейн – 74'     6:0 Кейн – 78'    

На 27-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. Луис Диас на 32-й минуте удвоил преимущество «Баварии». На 42-й минуте Олисе оформил дубль. Гарри Кейн на 64-й минуте забил четвёртый мяч своей команды. Антонио Нуса отыграл один мяч на 66-й минуте, но после изучения эпизода взятие ворот отменили из-за нарушения правил, которое произошло ранее по ходу атаки. Кейн оформил дубль на 74-й минуте, а на 78-й минуте он отметился хет-триком.

В своём следующем матче «Бавария» сыграет с «Вееном» на выезде 27 августа в рамках первого раунда Кубка Германии, во 2-м туре Бундеслиги мюнхенцы 30 августа встретятся в гостях с «Аугсбургом». «РБ Лейпциг» во 2-м туре высшего дивизиона чемпионата Германии примет на своём поле «Хайденхайм» 30 августа.

