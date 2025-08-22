Скидки
Флик заблокировал переход Фермина в «МЮ» и «Челси», предлагавшие € 80 млн — Sport.es

Флик заблокировал переход Фермина в «МЮ» и «Челси», предлагавшие € 80 млн — Sport.es
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запретил клубу продавать атакующего полузащитника Фермина Лопеса в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые в конце июля предлагали около € 80 млн за трансфер 22-летнего футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, многие люди в стане сине-гранатовых выступали за продажу испанского хавбека, поскольку она позволила бы «блаугране» решить проблему с регистрацией новых игроков. Однако немецкий специалист настоял на своём и согласился не подписывать новых футболистов ввиду экономических проблем «Барселоны».

Подчёркивается, что через некоторое время клуб получил похожее предложение из Саудовской Аравии, однако уже сам Лопес выразил нежелание уходить из испанского гранда.

«Жирона» нацелилась на полузащитника «Барселоны» — RAC1

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

