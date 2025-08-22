Скидки
ПСЖ — Анже, результат матча 22 августа 2025, счет 1:0, 2-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» с минимальным счётом обыграл «Анже», Сафонов провёл матч Лиги 1 на скамейке запасных
Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Хаким Бен Эль-Хадж. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Руис – 50'    

На 50-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник парижан Фабиан Руис.

Российский вратарь французского гранда Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.

В 1-м туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике встречалась с «Нантом». «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0. «Анже» играл с «Парижем» и так же одолел соперника со счётом 1:0.

В 11-м туре минувшего сезона Лиги 1 парижский клуб победил «Анже» со счётом 4:2, в 28-м туре соревнования — со счётом 1:0.

