«Все ждали эту победу». Вратарь «Торпедо» Бабурин — о матче с «Уралом»

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал победу автозаводцев в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0).

— Расскажи, что ощущаешь? Первый раз в сезоне ты вышел на поле, сразу – в столь ответственном матче, и уверенно отыграл «на ноль».

— Очень сильно рад: и за команду, и за болельщиков, и за себя. Потому что все ждали эту победу, тем более домашнюю, тем более над одним из лидеров чемпионата на сегодняшний день. Непростой был матч: видел, как парни бились и пластались в нашей штрафной площади. Достаточно давно не играл, и ощущалось, что немного отвык, но очень рад был это всё увидеть. Наша команда заслужила победу над «Уралом» на все 100%.

— Очень важные сейвы в концовке матча совершил. Как ты оценишь первый и второй тайм по сложности?

— По второму тайму: это было логично, что после того, как мы забили, стали чуть больше обороняться. Из-за этого было у соперника больше моментов. У меня было время подготовиться к игре, потому что я узнал о том, что буду играть за два дня до встречи. Плюс всё это время максимально отдавался, тренировался, готовился и знал, что момент придёт, когда нужно будет выйти и сыграть. И ещё раз скажу, что просто от этого максимально счастлив. Мы очень давно ждали хорошее настроение после такой важной победы, — приводит слова Бабурина официальный сайт клуба.