«Ситуация непростая, но её можно исправить». Дркушич — о старте «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о неудачном старте команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Сергея Семака шесть очков.

— Ситуация непростая, но её можно исправить. Каждый игрок должен работать на максимуме своих возможностей. И нам нужно оставаться позитивными, тогда всё будет хорошо.

— Расскажите об атмосфере в коллективе. Есть напряжение из-за неудачного старта?

— Мы профессиональные футболисты и хорошо понимаем, в какой ситуации находимся. Я вижу, что все ребята работают на тренировках с полной самоотдачей. Если так и продолжать, результат придёт, — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.