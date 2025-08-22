Скидки
Вест Хэм Юнайтед — Челси, результат матча 22 августа 2025, счет 1:5, 2-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче 2-го тура АПЛ с шестью голами
Комментарии

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
1:0 Пакета – 6'     1:1 Педро – 15'     1:2 Нету – 23'     1:3 Фернандес – 34'     1:4 Кайседо – 54'     1:5 Чалоба – 58'    

В начале игры счёт открыл полузащитник хозяев Лукас Пакета. На 15-й минуте нападающий лондонской команды Жоао Педро восстановил равновесие. В середине первого тайма вингер Педру Нету вывел «Челси» вперёд. На 34-й минуте полузащитник Энцо Фернандес укрепил преимущество «синих». На 55-й минуте полузащитник гостей Мойсес Кайседо довёл счёт до разгромного. Через три минуты защитник Трево Чалоба забил пятый мяч команды Энцо Марески в матче.

В следующем туре «Челси» встретится с «Фулхэмом» (30 августа), а «Вест Хэм» — с «Ноттингем Форест» (31 августа).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Палмер из-за повреждения был заменён перед матчем «Челси» с «Вест Хэмом» в АПЛ

Комментарии
