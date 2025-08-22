«Челси» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче 2-го тура АПЛ с шестью голами

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу гостей.

В начале игры счёт открыл полузащитник хозяев Лукас Пакета. На 15-й минуте нападающий лондонской команды Жоао Педро восстановил равновесие. В середине первого тайма вингер Педру Нету вывел «Челси» вперёд. На 34-й минуте полузащитник Энцо Фернандес укрепил преимущество «синих». На 55-й минуте полузащитник гостей Мойсес Кайседо довёл счёт до разгромного. Через три минуты защитник Трево Чалоба забил пятый мяч команды Энцо Марески в матче.

В следующем туре «Челси» встретится с «Фулхэмом» (30 августа), а «Вест Хэм» — с «Ноттингем Форест» (31 августа).

