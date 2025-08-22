Скидки
Ловчев рассказал, в каком случае Акинфеев мог бы вернуться в сборную России

Ловчев рассказал, в каком случае Акинфеев мог бы вернуться в сборную России
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением относительно возможного возвращения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

«Акинфеев — выдающийся вратарь. Если бы у него был какой‑то рекорд, который надо установить, то надо было дать ему сыграть за сборную. Он верой и правдой служил команде. Но сейчас готовится команда, которая будет играть через три‑четыре года. Если тогда будет нужен дядька‑наставник…» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Игорь Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года. В нынешнем сезоне на счету экс-голкипера сборной России шесть матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил четыре мяча.

