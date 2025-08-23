Кейн сделал восемь хет-триков с дебюта за «Баварию», у Холанда их четыре за этот период

Хет-трик нападающего «Баварии» Гарри Кейна в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (6:0) стал для него восьмым с момента дебюта в составе мюнхенского клуба в 2023 году. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Второе место по количеству хет-триков за этот период среди футболистов из топ-5 лиг делят форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид) и форвард Александр Сёрлот («Вильярреал»/«Атлетико» Мадрид) — по четыре.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самые большие стадионы мира: