Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Торпедо» Бабурин: мы сами были очень злыми от того, на каком месте мы находимся

Голкипер «Торпедо» Бабурин: мы сами были очень злыми от того, на каком месте мы находимся
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос об изменениях в составе, сделанных исполняющим обязанности главного тренера команды Павлом Кирильчиком перед матчем 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0). В частности, специалист впервые в сезоне доверил место в воротах чёрно-белых Бабурину.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Данилин – 51'    

— Павел Кирильчик внёс некоторые изменения в состав. Насколько сильна была уверенность в том, что с «Уралом» всё должно получиться?
— Я считаю, что это абсолютно нормально: если тренер уверен в игроках, которые вышли в составе и которые потом вышли на замену, то и у парней будет внутри уверенность в своих силах. Они чувствуют, что тренер им доверяет, допускает, и поэтому сыграют уверенно, что сегодня и получилось. Ещё раз можно отметить, что все отдались игре на 100%. Очень хочется верить, что эта победа повлияет на наше дальнейшее продвижение вверх по турнирной таблице. На старте чемпионата мы сами были очень злыми от того, на каком месте мы находимся, что не могли забить. Естественно, дальше просто не будет никому, но мы будем биться и отдаваться игре в каждом матче, — приводит слова Бабурина официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Все ждали эту победу». Вратарь «Торпедо» Бабурин — о матче с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android