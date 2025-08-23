Голкипер «Торпедо» Бабурин: мы сами были очень злыми от того, на каком месте мы находимся

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос об изменениях в составе, сделанных исполняющим обязанности главного тренера команды Павлом Кирильчиком перед матчем 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0). В частности, специалист впервые в сезоне доверил место в воротах чёрно-белых Бабурину.

— Павел Кирильчик внёс некоторые изменения в состав. Насколько сильна была уверенность в том, что с «Уралом» всё должно получиться?

— Я считаю, что это абсолютно нормально: если тренер уверен в игроках, которые вышли в составе и которые потом вышли на замену, то и у парней будет внутри уверенность в своих силах. Они чувствуют, что тренер им доверяет, допускает, и поэтому сыграют уверенно, что сегодня и получилось. Ещё раз можно отметить, что все отдались игре на 100%. Очень хочется верить, что эта победа повлияет на наше дальнейшее продвижение вверх по турнирной таблице. На старте чемпионата мы сами были очень злыми от того, на каком месте мы находимся, что не могли забить. Естественно, дальше просто не будет никому, но мы будем биться и отдаваться игре в каждом матче, — приводит слова Бабурина официальный сайт клуба.