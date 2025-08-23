Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани не считает идеальной игру «Баварии» в матче с разгромной победой над «Лейпцигом»

Компани не считает идеальной игру «Баварии» в матче с разгромной победой над «Лейпцигом»
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, являлась ли идеальной игра его команды в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (6:0).

Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27'     2:0 Диас – 32'     3:0 Олисе – 42'     4:0 Кейн – 64'     5:0 Кейн – 74'     6:0 Кейн – 78'    

«Нет. В раздевалке я сказал футболистам, что есть три вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я оставлю это для обсуждения с командой.

Мы проявили энергию на поле. Это была очень хорошая первая игра на «Альянц Арене». Основа [игры] присутствовала, но это всего лишь один матч. Это не шесть очков, а всего три. Перед встречей было много вопросов, и нам удалось ответить на них на поле. Продолжаем, следующий матч — это игра на победу», — приводит слова Компани аккаунт Bayern & Germany на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Кейн сделал восемь хет-триков с дебюта за «Баварию», у Холанда их четыре за этот период

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android