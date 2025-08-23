Компани не считает идеальной игру «Баварии» в матче с разгромной победой над «Лейпцигом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, являлась ли идеальной игра его команды в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (6:0).

«Нет. В раздевалке я сказал футболистам, что есть три вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я оставлю это для обсуждения с командой.

Мы проявили энергию на поле. Это была очень хорошая первая игра на «Альянц Арене». Основа [игры] присутствовала, но это всего лишь один матч. Это не шесть очков, а всего три. Перед встречей было много вопросов, и нам удалось ответить на них на поле. Продолжаем, следующий матч — это игра на победу», — приводит слова Компани аккаунт Bayern & Germany на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме Кейн сделал восемь хет-триков с дебюта за «Баварию», у Холанда их четыре за этот период

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: