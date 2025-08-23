Компани не считает идеальной игру «Баварии» в матче с разгромной победой над «Лейпцигом»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, являлась ли идеальной игра его команды в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (6:0).
Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27' 2:0 Диас – 32' 3:0 Олисе – 42' 4:0 Кейн – 64' 5:0 Кейн – 74' 6:0 Кейн – 78'
«Нет. В раздевалке я сказал футболистам, что есть три вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я оставлю это для обсуждения с командой.
Мы проявили энергию на поле. Это была очень хорошая первая игра на «Альянц Арене». Основа [игры] присутствовала, но это всего лишь один матч. Это не шесть очков, а всего три. Перед встречей было много вопросов, и нам удалось ответить на них на поле. Продолжаем, следующий матч — это игра на победу», — приводит слова Компани аккаунт Bayern & Germany на своей странице в социальной сети X.
